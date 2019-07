Stiri pe aceeasi tema

- Acum este oficial. Cele mai negre gânduri în legatura cu accidentarea mijlocașului Marco Asensio au fost confirmate. Real Madrid a facut anunțul oficial în legatura cu starea jucatorului în vârsta de 23 de ani, transmite Mediafax."În urma investigațiilor…

- ARSENAL - REAL MADRID 2-2, 2-3 DUPA PENALTY-URI // Marco Asensio, 23 de ani, mijlocașul lui Real Madrid, a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate la genunchiul stang in amicalul jucat pe arena lui Washington Redskins (NFL). Nici nu a inceput sezonul și totul s-a terminat pentru Marco Asensio.Aseara,…

- Dupa primele investigatii, Marco Asensio, 23 de ani, ar fi suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate la genunchiul drept, iar daca diagnoscticul va fi confirmat jucatorul ar putea lipsi noua luni de pe gazon.

- Zidane si Bale sunt in conflict, iar antrenorul nu il mai vrea la echipa. Galezul a refuzat sa joace in ultimul meci.Zinedine Zidane a revenit, luni, asupra transferului asteptat al lui Gareth Bale, respingand acuzatiile de "lipsa de respect" aduse de agentul atacantului galez, precizand ca acesta din…

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup.

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup. Zidane a rulat 22 de jucatori in meciul cu campioana Germaniei, 11 in prima…

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Niko Kovac, a dezmintit categoric un transfer al atacantului galez Gareth Bale (Real Madrid), inaintea confruntarii dintre cele doua cluburi de la Houston (SUA), in cadrul International Champions Cup, relateaza DPA. ''Nu'', a fost raspunsul…

- Emmanuel Adebayor, atacantul togolez trecut pe la Arsenal și Real Madrid, a povestit cum a fost la un pas de sinucidere, scrie gsp.ro.Emmanuel Adebayor, 35 de ani, este in prezent legitimat la Istanbul Basaksehir, in prima liga din Turcia, și a acordat un interviu pentru Daily Mail in care…