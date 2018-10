Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Cristiano Ronaldo, vizat de acuzatii de viol in SUA, este pregatit sa joace si va figura in lotul lui Juventus pentru meciul programat sambata in deplasare cu Udinese in Serie A, a anuntat vineri antrenorul echipei torineze de fotbal, Massimiliano Allegri, citat de AFP. ''Cristiano…

- Juventus nu se dezice si nu are rival in Serie A. Echipa pregatita de Massimiliano Allegri a inregistrat o noua victorie in campionat. Torinezii sunt neinvinsi de la inceputul sezonului. 7 etape, 7 victorii si maximum de puncte.

- Allegri a cerut-o de soție pe Ambra. Intre antrenor și vedeta TV este o diferența de 10 ani. Max Allegri, 51, și Ambra Angiolini, 41, au o relație de un an. Antrenorul de la Juventus Torino, joaca pe atac, scrie presa italiana. Bat clopotele de nunta la campioana din Serie A. Massimiliano Allegri și…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…

- Antrenorul Massimiliano Allegri ii ia presiunea de pe umeri lui Cristiano Ronaldp, ramas pe sec și sambata, in victoria 2-0 cu Lazio: "E un tip inteligent și a ințeles ca Serie A este complet diferita fața de campionatul spaniol. A muncit bine in aparare". ...

- Udinese a triplat prețul biletelor pentru duelul cu Juventus, din a 8-a etapa a actualei ediții de Serie A. Transferul lui Cristiano Ronaldo in Serie A a schimbat radical fața competiției. Prețurile drepturilor TV au explodat, iar rivalele campioanei trag și ele ponoasele acestei mutari. Udinese vrea…

- Cristiano Ronaldo și-a facut debutul oficial in Serie A, contra lui Chievo, in prima etapa, cu o victorie, 3-2. Portughezul s-a integrat bine in echipa lui Massimiliano Allegri, chiar daca nu a marcat. Antrenorul "Batranei Doamne" a fost totuși nemulțumit pentru ca Ronaldo nu a fost pus mai des in situații…

- Juventus deschide sezonul din Seria A, in deplasare la Verona, in fata celor de la Chievo, sambata, 18 august, de la ora 19:00. In conferinta de presa sustinuta inaintea startului competitiei, tehnicianul Allegri a raspuns clar: "Cristiano Ronaldo va juca".