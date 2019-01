Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca va recurge la aceasta metoda, Trump a declarat: „Daca nu vor merge lucrurile, probabil o voi face. As putea putea spune chiar ca sigur o voi face”. Trump a negat informatiile venite din partea democratilor conform carora a dat cu pumnul in masa si ca a fost nervos in timpul…

- Intr-o alocutiune solemna de noua minute, in Biroul Oval, presedintele Statelor Unite a avertizat pe tema imigrantilor ilegali care fac sa curga ”sange american”, insa a renuntat sa lanseze o procedura de urgenta exceptionala care ar fi aruncat in aer un adevarat butoi cu pudra la Washington.…

- "Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown". Cu cateva ore mai inainte, purtatorul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald Trump…

- "Tara noastra o duce foarte bine. Ne securizam frontierele, facem noi Acorduri comerciale minunate si ne aducem soldatii inapoi acasa. Punem in sfarsit America pe primul loc", a scris Trump pe Twitter, urandu-le "tuturor, inclusiv media care lanseaza stiri false", un Craciun fericit. Presedintele…

- “In 15 minute semnez legea agricola”, spune Trump, care a combinat videoclipul cu gala Premiilor Emmy din 2005. In clip, Trump apare imbracat intr-o salopeta albastra, cu o palarie de paie pe cap si o furca in mana, alaturi de actrita Megan Mullally, cantand melodia din…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri, foarte asteptate, cu liderii democrati din Congres Chuck Schumer si Nancy Pelosi, Trump i-a acuzat din nou pe cei doi ca "nu vor securitate la frontiere". "Zidul va fi construit (...). Daca democratii nu vor sa ne dea voturi pentru a ne proteja tara, armata va…

- Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, în condițiile în care rezultatele parțiale indica o probabila majoritate democrata în aceasta camera, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi.…