Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit in atacul care a avut loc marti asupra sediului Ministerului de Externe al Libiei, informeaza AFP si Reuters, scrie antena3.ro. Focuri de arma si mai multe explozii au fost auzite marti dimineata in cladirea Ministerului Afacerilor Externe din Tripoli, capitala libiana,…

- Cel putin o persoana a murit - "un functionar" - in atacul care a avut loc marti asupra sediului Ministerului de Externe al Libiei, informeaza AFP si Reuters. Focuri de arma si mai multe explozii au fost auzite marti dimineata in cladirea Ministerului Afacerilor Externe din Tripoli, capitala…

- Focuri de arma si cel putin o explozie au fost auzite marti dimineata in cladirea Ministerului Afacerilor Externe din Tripoli, capitala libiana, potrivit unor martori si mass-media, printre care postul de televiziune oficial al Guvernului de Uniune (GNA), potrivit jurnalul.ro.

- Focuri de arma si cel putin o explozie au fost auzite marti dimineata in cladirea Ministerului Afacerilor Externe din Tripoli, capitala libiana, potrivit unor martori si mass-media, printre care postul de televiziune oficial al Guvernului de Uniune (GNA), informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Consilierul general din partea PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, ca Guvernul trebuie sa o demita pe Speranta Cliseru din functia de prefect al Capitalei. „Se impune demiterea de indata a Prefectului Capitalei, Speranța Clișeru Guvernul Romaniei trebuie sa o demita imediat pe Speranța Clișeru din…

- ...fara Olguța Vasilescu și Ilan Laufer! Președintel Iohannis nu renunța la „contrele” sale impotriva Guvernului. Dupa parerea sa, aceasta remaniere e o soluție slaba - adevarata soluție ar fi fost inlocuirea completa a unui guvern „care a creat multe probleme Romaniei”.Este, pana la urma, de acord…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu l-a interpelat pe ministrul Agriculturii: “Dupa apocalipsa porcina, se prefigureaza apocalipsa ovina. Scenariul se repeta la indigo” in Politic / on 15/11/2018 at 13:40 / Data fiind raspunderea politica a Guvernului in fata Legislativului, intrebarile si…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca oficialii europeni au adresat „un mesaj extrem de dur” Guvernului, adaugand ca ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa iși depuna demisia și „sa se supuna anchetei” prinvind protestul din 10 august."Este un mesaj care…