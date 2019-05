Stiri pe aceeasi tema

DOLIU in intreaga țara! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! Este ȘTIREA MOMENTULUI! O țara intreaga este in doliu! Fostul presedinte al statului Nauru, in perioada 2011-2013, Sprent Dabwido, a incetat din viața miercuri, la doar 46 de ani.

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica in Yemen in urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatații,…

- DUBLU atentat terorist de ultima ora. Sunt morti si raniti. Din pacate, printre victime sunt si multi copii Doua explozii produse, sambata, la Jalalabad, oras din estul Afganistanului, s-au soldat cu trei morti si 19 raniti, informeaza Reuters. Printre persoanele ranite se afla doi copii si opt reprezentanti…

- Doua explozii s-au produs sambata in Jalalabad, oras din estul Afganistanului, ucigand trei persoane si ranind 19, intre care doi copii si opt membri ai fortelor de securitate, a declarat un purtator de cuvant al guvernului provincial din Nangarhar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Nu…

Fetita de 5 ani lovita cu masina de seful de post din Sucevita a murit. Copilul si-a trait ultimele 6 zile in agonie Micuța in varsta de cinci ani, din comuna Marginea, ce a fost lovita cu mașina de șeful de post de la Sucevița, a murit la spital. O matușa de-a fetiței a dat teribila veste.

- Cel putin patru copii au fost ucisi, in aceasta dimineata, de o racheta care a lovit scoala unde invatau, aflata in sud-estul Afganistanului. Autoritatile provinciale au anuntat ca atacul s-a soldat cu ranirea altor 17 oameni, printre care doi profesori. Un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei…

- Doi adolescenți au deschis focul la o școala din sud-estul Braziliei, ucigand cel puțin șapte elevi și un angajat al scolii. Totul s-a petrecut la ora locala 09:30 (ora 12:30), cand elevii se aflau intr-o pauza la școala de stat din Suzano, in apropiere de Sao Paulo.

- Cel putin 20 de persoane au murit in urma unor viituri care s au produs sambata in Kandahar, o provincie din sudul Afganistanului, unde mai multe case si vehicule au fost luate de apele revarsate ale raurilor ce strabat aceasta regiune, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.Potrivit Biroului Natiunilor…