Atac terorist revendicat de ISIS. Un polițist mort și opt persoane rănite Autorii "celor doua atacuri asupra fortelor de securitate tunisiene din capitala sunt luptatori ai (gruparii) Stat Islamic", se arata intr-un mesaj al agentiei de stiri Amaaq a organizatiei jihadiste, citat de SITE, conform dpa. Atacurile sinucigase s-au produs in perioada de varf a sezonului turistic si cu cateva luni inainte de alegeri. Primul atentat sinucigas, care a vizat o masina de patrulare a politiei, s-a soldat cu uciderea unui politist si ranirea a patru persoane (un politist si trei civili). La scurt timp, un al doilea atentator sinucigas s-a aruncat in aer in fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

