- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita „un atentat terorist major” in cursul unui „mare eveniment” in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de...

- O maxinE suspectE de atac terorist in Brent, Londra. O maxinE s-a indreptat cu vitezE spre credincioxii care iexeau dintr-o moschee.Politia nu crede intr-un atac terorist, ci intr-o crimE cauzatE de urE.

- ULTIMA ORA Atentat TERORIST in Marea Britanie – Atacatorii au intrat in mulțime cu o mașina Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters,…

- Este nebunie, in acest sfarșit de saptamana, la punctele de trecere a frontierei din vestul țarii. Asta pentru ca mulți dintre romani se intorc la munca in strainatate, dupa concediul petrecut in țara. Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, realizata de Poliția de Frontiera, timpii…

- Autoritațile din orașul belgian Verviers sunt in alerta, dupa ce un barbat de aproximativ 50 de ani s-a aruncat in aer pe un stadion de fotbal. Poliția și pompierii sunt in cautarea altor dispozitive explozive.

- Autoritațile britanice au declarat un „incident major” in orașul Amesbury, in sudul Marii Britanii, dupa ce doua persoane ar fi fost expuse unor „substanțe neidentificate”, relateaza CNN.