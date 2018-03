Atac terorist la un hotel din Egipt. Sunt mai multe victime

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ucis si alti trei au fost raniti in explozia unui autovehicul produsa sambata la Alexandria, al doilea oras din Egipt, unde incepand de luni vor avea loc alegeri prezidentiale, transmit Reuters, dpa si AFP. Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful…

- O puternica explozie a avut loc in urma cu cateva minute la Navodari. Potrivit ISU Dobrogea, explozia neurmata de incendiu a provocat ranirea a trei persoane, si prabusirea acoperisului.Teribila explozie a avut loc pe strada Viorelelor.revenim cu detalii si imagini de la eveniment ...

- Pe portalul ODS (OPEN DISCOVERY SPACE) s-au inscris profesori din intreaga lume pentru a reface, in data de 21.03.2018, impreuna cu elevii lor, experimentul lui Eratosthene. Pentru participarea la acest proiect internațional, elevii au completat un pre-test, au participat la o lecție in care s-a…

- Specialisti din cadrul Serviciului Ordine si Siguranta Publica al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman au avut o intalnire preventiv-educativa cu elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 6 Alexandria. In cadrul activitatii, copiii din clasele a VII-a si a VIII-a au primit informatiile necesare prevenirii…

- Accidentul a avut loc vineri – in jurul orei 16:00 – in satul Calugareni, comuna Zadareni. In urma impactului unul dintre autoturisme a ajuns in șanț. La locul accidentului au ajuns și doua autospeciale: una din cadrul SMURD și una de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad care le-au acordat femeii…

- Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. "Cinci...

- Un șofer angajat la Prefectura județului Teleorman a provocat un grav accident rutier, marți dupa-amiaza, dupa ce nu a acordat prioritate de trecere la intrarea intr-un sens giratoriu pe centura municipiului Alexandria. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite, printre victime numarandu-se…

- Accident rutier cu cinci victime pe centura ocolitoare a Alexandriei in Eveniment / Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut in dupa amiaza zilei de marti, 13 martie, la intersectia variantei ocolitoare a municipiului Alexandria (VO6F) cu DJ 504(Laceni).…

- “Parada Europei” 2018: Liceele participante au aflat ce tari vor reprezenta in Eveniment / Dupa un an de pauza, “Parada Europei”, evenimentul in cadrul caruia fiecare liceu din judet reprezinta intr-un mod inedit si cat mai original cate o tara membra a Uniunii Europene, B.R.I.C.S.…

- Remus Fercovici Sr. face parte din banda de hoți care iși are cuibul in Vinga. El, impreuna cu nepoții lui, Remus Fercovici Jr. și Ciprian Fercovici, dar și cu mama acestora, Frusina Fercovici, au terorizat ani buni timișorenii care circula cu mijloacele de transport in comun in orașul de…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, Ion Oanta, a declarat ca subofiterul a fost gasit impuscat in cap, in vestiarul subunitatii din Alexandria. Jandarmii au chemat ambulanta, insa medicii n-au putut decat sa constate decesul colegului lor. „Ieri, 8 martie, in jurul orei…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi seara, si au fost transportate la spital, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra (judetul Bistrita-Nasaud). Accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare.Purtatorul de cuvant…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatprii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au…

- In 1977, pe 4 martie, dupa cele 55 de secunde trecute peste ora 21:22, cel mai sudic oraș al Romaniei era declarat ”ras de pe fața Pamantului”. Raportul intocmit de zilierii teleormaneni punem negru pe alb 80% grad de distrugere a cadirilor din orașul Zimnicea. Victime: patru, dintre care doua erau…

- Opt tronsoane de drumuri sunt inca blocate in judetul Teleorman, printre care un singur drum national, DN 65A, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, printr-un comunicat in care se prezinta situatia din teren de joi, de la ora 13,00. "Situatia drumurilor nationale…

- De la Marea Baltica si pana la Marea Mediterana, Europa a ramas afectata marti de un val de frig glacial venit din Siberia, care a facut cel putin 23 de victime intr-un interval de patru zile, informeaza AFP. Acest val de frig, supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul siberian" in Olanda,…

- Copil salvat de pompierii militari in Teleorman Teleormanul, unul dintre judetele cele mai lovite de vremea rea Într-adevar, din cauza viscolului puternic care s-a abatut asupra judetului Teleorman zeci de autoturisme si oameni au ramas blocati în nameti.…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Administration SRL din data de 16.01.2018. Societatea Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA, reprezentata prin administrator Yilmaz Oguz; Yilmaz Oguz, Mihaela Cioaca si Caliskan Gokhan, impreuna detinand…

- Un accident grav a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Șapte Case, din județul Vaslui. Opt persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini inmatriculate in Republica Moldova s-au ciocnit. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Doua atentate cu masina capcana au avut ca tinta vineri la Mogadiscio palatul prezidential si un hotel, facand cel putin 18 morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant din surse politienesti si di...

- Cantina Sociala din Alexandria are peste 350 de “musafiri” la masa in fiecare zi. Trei bucatari pregatesc hrana pentru cei nevoiași in Social / Persoane fara adapost sau cu probleme grave de sanatate, cu venituri foarte mici si familii modeste cu multi copii gasesc, de luni pana vineri,…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Politia a deschis o ancheta, miercuri, cu privire la un schimb de focuri care a avut loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP.Postul de televiziune NBC Washington…

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- Neatenția costa. In urma unuia ccident rutier doua persoane au ajuns la spital. Un accident rutier a avut loc, ieri dimineața, in municipiul Alexandria. Doua mașini s-au ciocnit. Doua persoane au ajuns la spital, una fiind scoata de echipele de intervenții dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.…

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, joi, pe E85, in localitatea Sindrilita. Una dintre victime, un barbat, a fost transportat cu un elicopter SMURD , celelalte fiind preluate de echipaje. Potrivit ISU Ilfov, in accident au fost implicate doua autoturisme si un microbuz, ca urmare…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 grade pe scara Richter a avut loc in Taiwan.Potrivit www.emsc csem.org, seismul a avut loc la ora 17.50 ora Romaniei in zona Hualian din Taiwan.Epicentrul a fost localizat la o adancime de 15 km, la o distanta de 102 km de Taipei. Potrivit RT, un hotel din Hualien s a…

- Doua eleve de liceu s-au batut marti, 30 ianuarie, in Alexandria. Imaginile au fost filmate de alti elevi si au fost date publicitatii pe o retea de socializare. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman sustin ca incidentul s-a petrecut in afara orelor de curs si ca vor face o verificare.…

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite.

- Elise Mertens (37 WTA) a fost eliminata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in semifinalele Australian Open, scor 3-6, 6-7 și a dat declarații magulitoarea la adresa danezei. Finala dintre Halep și Wozniacki se joaca sambata, in jurul ore 10:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Un oficial al departamentului de stat din SUA a afirmat, marti, ca mai multi cetateni americani au fost omorati si raniti in timpul unui atac care a avut loc in weekend la un hotel din Kabul....

- S-a intors roata. Lacrimile esecului conturat pe final, in deplasarea de la Satu Mare, s-au transformat, sambata seara, in „Polivalenta” aradeana in zambete, Brankica Hadzovic si coechipierele ei castigand in extremis duelul cu ocupanta locului trei in Liga Nationala, CSBT Alexandria. A fost…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- 12 copaci au fost doborati de vant in Sinaia, judetul Prahova. Acestia au cazut fie pe drum, pe o casa, dar si pe terasa unui hotel de lux, fara a se inregistra victime, transmite corespondentul Mediafax.

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse...

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, manifestarea cultural-artistica „Eminesciana”. Manifestarea va avea loc in sala de festivitați a primariei municipiului Alexandria, incepand cu ora 16,00. La aceasta acțiune culturala…

- UPDATE 15:12 Potrivit IPJ Dolj, in accident a mai fost ranita si o femeie, pasagera in Opel. Oamenii legii au stabilit ca soferul Opelului nu a adaptat viteza si a intrat in coliziune cu cel de-al doilea autoturism implicat in ...

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Metoda Accidentul face noi victime la Constanta. Doi octogenari au fost contactati pe telefonul fix de suspecti care au cerut diverse sume de bani. Daca un barbat de 80 de ani a realizat ca este victima unor infractori si nu a picat in plasa acestora, o femeie de 82 de ani din Constanta le a oferit…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor.

- In preajma Anului Nou, majoritatea farmaciilor din Alexandria vor fi inchise, cu cateva excepții. Este vorba despre farmaciile care vor fi de garda, in perioada 31 decembrie 2017-2 ianuarie 2018, adica vor avea program in intervalul 08:00-24:00. Alte farmacii vor avea program scurt in ziua de 2 ianuarie…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri în explozia ce a avut loc într-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat în nord-vest, a anuntat politia locala, fara sa se stie deocamdata cauzele exploziei, relateaza AFP. „O deflagratie…