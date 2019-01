Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat deliberat cu mașina intr-o mulțime care sarbatorea trecerea in noul an, la Tokyo. Noua persoane au fost ranite in urma incidentului. Japonezul Kazuhiro Kusakabe, in varsta de 21 de ani, a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni care se aflau pe strada Takeshita, din cartierul…

- Doi oameni si un politist din Manchester au fost raniti in noaptea de Revelion de un barbat care i-a atacat cu un cutit intr-o gara. Incidentul a avut loc in statia Victoria. Barbatul, inarmat cu un cutit lung potrivit primelor relatari, a atacat un barbat si o femeie, apoi pe un politist care a incercat…

- Noua Zeelanda a intrat in 2019, cu un spectaculos foc de artificii, urmand sa pașeasca in noul an Sydney și Tokyo.Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut in anul 2018.

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse. Aceste previziuni…

- Japonia este una dintre cele mai tehnologizate tari din lume, asa ca ne-am fi asteptat ca cei de la conducerea tarii, responsabili pentru diferite politici sa cunoasca bine domeniile pe care le influenteaza. Se pare insa ca noul ministru pentru securitate cibernetica, Yoshitaka Sakurada, responsabil…