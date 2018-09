Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion cisterna in centrul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana IRINN, relateaza...

- Accident rutier grav in statul american New Mexico. Sapte oameni au murit, iar peste 30 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a fost lovit in plin de un camion. Mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- O provincie din vestul Iranului a fost zguduita, duminica, de patru cutremure. Cel mai puternic dintre seisme a avut magnitudine 6. Cel puțin doi oameni au murit iar alți peste 300 au fost raniți.

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui incendiu produs marti la un azil de batrani din Chile, afirma surse citate de site-ul 24Horas.cl, conform mediafax. Incendiul s-a produs in oraselul chilian Chiguayante. Cel putin zece persoane au murit in urma incendiului produs in azilul…

- Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 81 raniti intr-un atentat sinucigas ce a vizat o moschee din estul Afganistanului. Atacatorii erau inarmati si aveau asupra lor centuri cu explozibil.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Atacuri armate, care a avut loc in Nicaragua, au provocat moartea a cel puțin 11 persoane, printre care a doi polițiști. Atacurile s-au petrecut in orașele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico.