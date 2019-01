Atac terorist la Manchester în seara de Revelion. Atacatorul a strigat “Allah Akbar” Politia britanica antiterorism investigheaza atacul cu cutitul din statia feroviara Victoria din Manchester in cadrul caruia trei persoane, printre care si un politist, au fost ranite in seara de Revelion, a anuntat Greater Manchester Police, citata de Reuters. Politia este insa deschisa si la alte explicatii, intrucat nu exista informatii care sa sugereze o amenintare mai ampla, a precizat politia din Manchester pe Twitter. Aceasta a precizat ca un barbat se afla in custodia politiei si ca cei raniti sunt intr-o stare "grava", dar care nu le ameninta viata. Atacul cu cutitul s-a produs in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

