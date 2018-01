Atac terorist la Hotelul Intercontinental din Kabul

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP.

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca "atacul este…

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP, potrivit Agerpres. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca…

- Patru persoane inarmate au deschis focul in Hotel Intercontinental din Kabul, transmit oficiali guvernamentali afgani, citați de BBC News. Forțele speciale au incercat sa intervina și sa ii dezarmeze pe cei patru, a declarat purtatorul de cuvant al ministerului de Interne Najib Danish. Potrivit unor…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de...

- Anunt de ultima ora al Ministerului de Interne. Oficialii institutiei au anuntat ca s-a facut deja o triere dupa prima parte a examenului de adminitere. Din cei 10.014 candidati, au ramas in concurs 7183, iar partea a doua a examenului de admitere va avea loc pe data de 20 ianuarie. Foarte important…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne. "In ultima saptamana, au aparut…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri, scrie Mediafax. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Ministerul de Interne a informat ulterior ca dupa sinuciderea cu bomba au urmat inca doua explozii.In ultimele luni, organizatia terorista Stat Islamic a marit numarul atentatelor din regiune, indreptate impotriva siitilor. Nimeni nu a revendicat inca atacul, iar insurgentii talibani au…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze,…

- Politistii din Moldova au sarbatorit ieri 27 de ani de la crearea Politiei Nationale. Cu aceasta ocazie, conducerea Ministerului de Interne a organizat o recepție, la care a participat și premierul Pavel Filip.

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- Doi atacatori sinucigași au deschis focul duminica asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului. Cel puțin cinci persoane au murit și alte 16 au fost ranite, înainte ca teroriștii sa fie opriți de catre polițiști, relateaza Reuters. Atacul a avut loc în orașul Quetta,…

- Șefa executivului german a vizitat pentru circa 30 de minute targul, localizat in fața bisericii Kaiser Wilhelm, in partea de vest a Berlinului.Targurile de Craciun reprezinta adevarați magneți pentru localnici și turiști, care pot cumpara in general produse gastronomice și bauturi tradiționale…

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- MAI a transmis Ministerului de Finante o propunere de plafonare a valorii punctului de amenda pentru anul 2018, in ciuda majorarii salariului minim pe economie. In prezent, valoarea unui punct de...

- Incidentul s-a produs in zona Khair Khana din Kabul, in fata unei sali de nunti, potrivit agentiei Dpa. In apropierea locului unde s-a produs explozia se desfasura un miting politic la care participau sustinatori ai liderului regional Atta Mohammad Noor, guvernatorul provinciei Balkh si…

- Productia de opiu in Afganistan a inregistrat in 2017 o crestere de 87% fata de anul trecut, ajungand la o cantitate estimata de 9.000 de tone, o cifra record datorata majorarii cu 63% a suprafetelor cultivate, in urma preluarii controlului de catre talibani asupra unor insemnate teritorii, indica…

- Armata rusa a publicat marti imagini prezentate drept dovezi "irefutabile" potrivit carora Statele Unite "acopera" gruparea jihadista Stat Islamic ... dar activistii si utilizatorii retelelor sociale au descoperit rapid ca unele dintre ele sunt capturi de ecran de pe un joc video,…

- Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis ca afaceristul Puiu Popoviciu a fost omul din umbra în ilegalitațile comise în scandalul "Baneasa". "În ce privește pedepsele principale aplicate inculpatului Popoviciu Gabriel Aurel, de câte…

- Jandarmii vor putea opri masini in trafic, vor putea face perchezitii fara mandat si vor putea sa cheme cetateni la audieri. Sunt cateva dintre noile prerogative pe care parlamentarii se pregatesc sa le acorde acestei arme din cadrul Ministerului de Interne.

- Organizația jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marți impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbați inarmați deghizați in polițiști, care au ucis cel puțin doua persoane, relateaza AFP și Reuters. Atacul, purtat cu puști…

- UPDATE: Atacul armat de la Shamshad TV s-a incheiat; toti angajatii din imobil au fost salvati anunta postul; cel putin un paznic ucis Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii,…

- Sute de camere video, dar și arme noi, neletale vor intra in dotarea Ministerului de Interne, urmand sa fie folosite de oamenii legii. Printre ele, bastonul cu electroșocuri, folosit de alte state destul de des in intervenții, informeaza TVR. Proiectul de lege pus in dezbatere joi de MAI promite siguranta…

- Fortele aeriene egiptene au eliminat mai multe "elemente teroriste" implicate intr-un atac la 20 octombrie impotriva unor politisti in desertul din vest, a anuntat marti purtatorul de cuvant al fortelor armate, informeaza AFP.In atac au murit 16 politisti si au fost raniti alti 13, la mai…

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat ca ostaticul sufera de o boala de inima "periculoasa" si probleme renale."Boala lui s-a agravat, picioarele lui s-au umflat si uneori lesina, iar conditia lui se inrautateste zilnic", a declarat oficialul taliban."Am…

- Un membru al misiunii militare americane din Afganistan a murit, iar alti sase au fost raniti, dupa ce elicopterul în care se aflau s-a prabusit în provincia Logar din Afganistan, a anuntat, sâmbata, misiunea NATO din Afganistan, relateaza CNN. Accidentul a avut loc în…

- Ihor Mosiychuk, parlamentar din partea Partidului Radical, se numara printre cele trei persoanele ranite in urma unei explozii care s-a produs miercuri seara la Kiev, a anuntat un oficial din cadrul Ministerului de Interne, care a precizat ca o a patra persoana a decedat in urma ranilor suferite.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a efectuat luni o vizita inopinata la Kabul, pentru a discuta cu președintele afgan Ashraf Ghani despre noua strategie americana in Afganistan, potrivit reporterilor acreditați de Departamentul de Stat, informeaza AFP. 'Secretarul Tillerson și…