ATAC terorist într-o ţară europeană. Sunt morţi şi răniţi Panica in Germania. Doua persoane au fost ucise la Halle, intr-un atac armat ai carui autori au fugit de la fata locului, a anuntat politia locala, anunta cotidianul BILD. ”Doua persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatari. Au fost trase mai multe focuri de arma. Presupusii autori au fugit cu un vehicul”, a anuntat politia pe Twitter, cerand ”locutorilor sa ramana acasa”. Intregul cartier a fost izolat, iar Gara Centrala de la Halle, in landul Saxonia-Anhalt, a fost inchisa. Potrivit cotidianului Bild, atacul armat a avut loc in fata unei sinagogi, iar o grenada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

