- Sase persoane, printre care un preot, au fost ucise duminica dimineata in Burkina Faso, intr-un atac asupra unei biserici catolice din Dablo, in provincia nordica Sanmatenga, transmite AFP, citand surse locale si de securitate, potrivit agerpres.ro.'Spre ora 09.00, in timpul slujbei, indivizi…

- Cinci persoane, printre care un politist si o femeie, au fost ucisi miercuri intr-un atac al talibanilor asupra unui ONG international din centrul capitalei afgane Kabul, relateaza dpa. Atacul asupra...

- Un accident grav a avut loc in Targu-Mureș, la sensul giratoriu de la Gara Mare, județul Mureș! Doi barbați in varsta de 20 și, respectiv 40 de ani au murit pe loc in urma impactului puternic intre o autoutilitara și un autoturism

- In 21 martie a murit un baietel de patru luni, din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Un barbat de 85 de ani din Timis a murit in 17 martie, si el fiind confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. De asemenea, o femeie de 48 de ani din judetul Giurgiu, confirmata…

- 17 civili au murit dupa ce un cadavru capcana a explodat în Mali, a anunțat un oficial și o sursa din cadrul forțelor de securitate, la câteva zile dupa un atac similar în Burkina Faso, relateaza AFP.”Marți, într-o comuna din Diankabou (centrul țarii), 17 civili au…