- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- UPDATE ora 14:00 – Cel puțin doua persoane au fost ucise in cursul unei luari de ostatici, vineri, intr-un supermarket din sudul Franței, de catre un barbat care și-a revendicat apartenența la gruparea jihadista Stat Islamic, scrie AFP. UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...

- „Mihaela Radulescu este o persoana foarte curajoasa“, a declarat Corina Caragea in cadrul emisiunii Adevar sau provocare de pe Unica.ro. „E o tipa foarte sincera, directa, iți raspunde la orice intrebare fara ocolișuri și nu am avut vreun subiect pe care sa-l ocolesc sau sa-mi fie frica sa-l abordez“,…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli.Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate.

- Cel putin 950 de atacuri au fost comise in Germania impotriva musulmanilor si a institutiilor islamice in 2017, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne, relateaza editia de sambata a publicatiei Neue Osnabruecker Zeitung, relateaza DPA. Cel putin 33 de persoane au fost ranite in atacuri…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- In aceasta dimineața, la orele 7.15, a avut loc un accident mortal de circulație pe DN 2 – E 85, la ieșirea din Dumbraveni spre Rm. Sarat. Un Opel Astra a patruns pe contrasens și a intrat intr-un tir, fiind apoi proiectat in alt tir. Persoana decedata (un barbat de 54 de ani) era in […] The post VIDEO.…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a sosit luni la Bagdad pentru a discuta cu responsabilii irakieni despre stabilizarea si reconstructia Irakului dupa infrangerea organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am venit pentru a va declara sprijinul…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- O celula formata din sapte persoane ce aveau legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) a fost destructurata in orasele marocane Tanger (nord) si Meknes (centru), a anuntat joi Ministerul marocan de Interne, ci...

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Jurnalista Sorina Matei comenteaza scandalul care a zguduit Ministerul de Interne. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca atat Bogdan Despescu, actualul șef al Poliției Romane, cat și Eugen Stan, polițistul de la care a pornit scandalul, au fost decorați in 2012 la propunerea lui Ioan Rus,…

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Dumitru Coarna spune ca polițistul acuzat de pedofilie era incadrat in funcție operativa doar pe hartie, el deservind de fapt șeful care l-ar fi adus dupa el de la Jandarmerie la Brigada Rutiera. "Domnul Vornicu are o problema, in opinia mea. Acel polițist, in drept era in funcție operativa,…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Ministerul de Interne a informat ulterior ca dupa sinuciderea cu bomba au urmat inca doua explozii.In ultimele luni, organizatia terorista Stat Islamic a marit numarul atentatelor din regiune, indreptate impotriva siitilor. Nimeni nu a revendicat inca atacul, iar insurgentii talibani au…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.