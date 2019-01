Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica antiterorism investigheaza atacul cu cutitul din statia feroviara Victoria din Manchester in cadrul caruia trei persoane, printre care si un politist, au fost ranite in seara de Revelion, a anuntat Greater Manchester Police, citata de Reuters. Politia este insa deschisa si la alte…

- Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar câteva zboruri si-au reluat activitatea, dupa ce aeroportul a fost închis timp de 36 de ore din cauza depistarii unei drone, scrie The Guardian. Gatwick a comunicat ca „masuri…

- Arestarile pentru activitati legate de terorism au scazut cu o treime in Marea Britanie, desi anchetele politiei sunt la un nivel record, releva cifrele oficiale facute publice joi, citate de Press Association. Astfel, numarul suspectilor retinuti anul acesta pana la finele lui septembrie - 317 - este…

- Migratia neta din Uniunea Europena in Marea Britanie a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii sase ani, in timp ce migratia neta din Romania si Bulgaria s-a injumatatit din 2016, conform datelor publicate Biroul National de Statistica (ONS) din Regatul Unit, scrie The Guardian.