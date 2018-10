Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei trei israelieni raniti grav intr-un atac armat care a avut loc duminica in apropiere de o zona industriala adiacenta unei colonii din Cisiordania ocupata au murit, relateaza AFP si dpa preluate de Agerpres. Armata israeliana a transmis ca atacul a fost un act 'terorist'. …

- Cel putin trei persoane au fost ranite grav vineri dupa-amiaza, in oraselul german Ravensburg, de un individ care a atacat cu un cutit, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de T-online.de. Autoritatile germane nu au indicii ca atacul din Ravensburg ar fi de tip terorist. Autorul…

- Un israelian a fost injughiat mortal de un adolescent palestinian in apropierea unui mall din regiunea centrala a Cisiordaniei, au anunțat autoritațile, care au precizat ca agresorul a fost arestat dupa ce a fost impușcat de un alt civil, informeaza cotidianul The Times of Israel, citat de Mediafax.

- Casa familiei unui atacator adolescent palestinian in Cisiordania a fost demolata de soldati israelieni, a anuntat marti armata, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Zeci de protestatari palestinieni s-au adunat in fata casei la Kubar, la nord de Ramallah, in timp ce era demolata. Ei au aruncat…

- Autoritatile israeliene au anuntat ca un infirmier palestinian al organizatiei Medici Fara Frontiere (MSF) a deschis focul asupra soldatilor israelieni in Fasia Gaza. MSF a raportat vineri moartea barbatului si a anuntat ca verifica circumstantele, relateaza AFP. Potrivit Cogat, organism al Ministerului…