Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunta marti Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit în urma atacului terorist care a avut loc în noaptea de luni spre marti, la Kabul, în Afganistan, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, informeaza romania24.ro. “In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie,…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe din Romania (MAE).

- Ziarul Unirea ATAC TERORIST in Kabul, Afganistan. Un diplomat roman MORT in urma unei deflagrații provocate de un “vehicul capcana” ATAC TERORIST in Kabul, Afganistan. Un diplomat roman MORT in urma unei deflagrații provocate de un “vehicul capcana” Un reprezentant al misiunii diplomatice a ... ATAC…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe (MAE).”In cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care iși desfașoara…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.