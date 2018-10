Stiri pe aceeasi tema

- Un terorist sinucigas a ucis miercuri doi cetateni afgani si a ranit cel putin trei soldati straini si alti doi civili in apropierea celei mai mari baze militare americane din Afganistan, conform oficialilor guvernamentali, scrie Reuters.Mohammad Mahfouz Walizada, seful politiei din provincia…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a lansat un apel catre talibani 'sa profite de oportunitatea dialogului' cu guvernul de la Kabul, a informat miercuri Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP. In cadrul unei intrevederi marti la Washington cu ministrul pakistanez…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse. Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si-a detonat incarcatura exploziva in interiorul…

- Forțele SUA din Afganistan au confirmat moartea conducatorului ISIS, duminica. Acesta a fost ucis in timpul unui atac in urma cu o saptamana, noteaza CNN. Atacul, care a avut loc pe 25 august,...

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Statele Unite au cerut joi Arabiei Saudite sa ancheteze atacul aerian din Yemen, soldat cu zeci de morti, dintre care multi copii, informeaza Reuters. "Suntem cu siguranta preocupati de informatiile despre un atac care a provocat moartea unor civili. Cerem coalitiei conduse de Arabia Saudita…

- Dublu atentat sangeros intr-o moschee, soldat cu zeci de morți și raniți. Atacul a avut loc vineri, in timpul unei slujbe. In timpul rugaciunii de vineri, doi atentatori sinucigasi s-au aruncat in aer in interiorul moscheii siite din Gardez, Afganistan. Atacul s-a soldat cu cel putin patru morti si…

- Patru tursti - doi americani, un elvetian si un olandez - au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti in Tadjikistan, dupa ce au fost loviti de o masina si atacati de barbati inarmati, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP, preluata de news.ro.Atacul…