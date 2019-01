Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat miercuri necesitatea de a termina razboiul in Siria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic si de a pastra fortele antijihadiste, inclusiv militiile kurde, potrivit Palatului Elysee, citat…

- Retragerea trupelor americane din Siria va fi ”lenta” a reconfirmat luni Donald Trump, reafirmandu-si succesul impotriva Statului Islamic (SI) in regiune, care-i justifica, in opinia sa, aceasta decizie militara, scrie news.ro.”Statul Islamic practic a disparut, noi ne trimitem lent trupele…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- "Se prefigureaza oare o «Primavara Europeana»? In decembrie 2010 in Tunisia izbucnea «Primavara Araba» ce avea sa se extinda in Egipt, Libia, Siria, Yemen, Algeria, Iordania, Bahrein. In cele mai multe dintre aceste tari revoltele de strada au inceput pasnic si au evoluat cu violenta amplificata de…

- Traian Basescu se intreaba, intr-o postare pe Facebook, daca nu cumva se prefigureaza o "Primavara Europeana", precizand ca mișcarile de strada in acest an din mai multe state europene arata potențialul pentru "o apropiata negare a ordinii sociale si uneori chiar a ordinii constitutionale"."Se…

- Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.…

- Teroriștii din Statul Islamic au ajuns in posesia a doua butelii de clor in Siria in urma acțiunilor iresponsabile ale țarilor occidentale, susține Centrului rus pentru reconcilierea parților conflictuale din Siria. Ministerul rus al Apararii a publicat un videoclip care prezinta momentul acapararii…