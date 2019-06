Atac terorist de ultimă oră la Londra! Mai multe persoane ucise în plină stadă Atac terorist de ultima ora la Londra! Mai multe persoane ucise in plina stada Doi adolescenți au fost uciși in aceasta dupa-amiaza, in Londra, la o distanța de doar cateva minute. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul din CLUJ in data de 19.06.2019 ! Polițiștii au venit imedit la fața locului, in Wandsworth, unde au gasit un tanar ranit grav dupa ce a fost injunghiat. Acesta a murit cateva momente mai tarziu. Dupa doar 12 minute, polițiștii au fost chemați in Plumstead, in sud-estul Londrei, unde s-au tras focuri de arma. Un alt adolescent… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

