- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta, care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor...

- Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat...

- Doua femei gravide și bebelușii din pantecele lor au pierit. Și acesta nu e bilanțul complet. A murit și bebelușul unei gravide care a supraviețuit, dar este si ea in stare grava, in coma. Alți doi copii au fost raniți și transportați la spital. Doua dintre gravide si bebelusii lor nenascuti au murit…

- Doua femei insarcinate au murit, vineri, dupa impactul intre doua masini, in localitatea Calinesti, judetul Arges. O a treia femeie, tot gravida, este in coma, iar fatul a murit. Initial s-a anuntat ca este vorba doar despre raniti si ca mai multe persoane erau resuscitate. Florin Popa, purtator de…

- Tragedie imensa! Zece oameni au murit in urma unui atentat terorist Zece persoane, printre care militari, si-au pierdut viata marti in urma exploziei unei camionete la un punct de control al armatei in sudul Filipinelor, intr-o regiune unde sunt active grupari islamiste, transmite AFP. Atentatul a fost…

- O mama a doi copii, de origine britanica, a decedat dupa ce a luat o singura mușcatura dintr-un pui infectat cu e-coli, servit la un hotel din Corfu, Grecia. Aceasta se afla in vacanța alaturi de cei doi baieți și soțul ei cand a inceput sa se simta rau de la ce parea sa fie e intoxicație alimentara,…

- Acident cumplit. Un profesor care insotea un grup de studenti a murit, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut intr-o prapastie Un profesor care insotea pe munte un grup de studenti a murit, sambata, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut cateva zeci de metri intr-o prapastie pe o cresta…

- Zeci de jocuri video populare, printre care "Grand Theft Auto V", "Assassins Creed 2" si "Witcher", au fost interzise in Arabia Saudita, dupa ce au murit doi copii, potrivit publicatiei The Hollywood Reporter.