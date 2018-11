Stiri pe aceeasi tema

- Organizatii afiliate gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) au afirmat ca vor avea loc noi operatiuni impotriva Australiei si altor tari occidentale, potrivit unor afise reprezentand atacul cu cutit comis saptamana trecuta la Melbourne, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Organizatii afiliate gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) au afirmat ca vor avea loc noi operatiuni impotriva Australiei si altor tari occidentale, potrivit unor afise reprezentand atacul cu cutit comis saptamana trecuta la Melbourne, relateaza AFP. "Australia, sa nu crezi ca esti ferita de atacurile…

- Soferul care a intrat in mod deliberat cu masina in multimea din centrul celui de-al doilea oras ca marime din Australia, in ianuarie 2017, ucigand zece persoane si ranind alte 27, a fost declarat marti vinovat de aceste crime, informeaza AFP si dpa. James Gargasoulas, 28 de ani, a pledat nevinovat…

- Un ministru australian a declarat luni ca viitoarele incidente teroriste care implica un singur atacator ce vizeaza o "tinta usoara" vor fi dificil de oprit in pofida securitatii mai mari, relateaza dpa. Ministrul de interne Peter Dutton a facut aceste declaratii luni dupa un atac inspirat…

- Un barbat originar din Somalia, cunoscut serviciilor de informatii, a ucis o persoana cu cutitul si a ranit alte doua vineri, in centrul orasului Melbourne, in ceea ce politia australiana considera un act terorist, revendicat de gruparea Statul Islamic, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi…

- Atacul cu cutitul comis vineri in centrul orasului Melbourne, soldat cu un mort si doi raniti, este considerat un act terorist, a anuntat politia australiana, care a adaugat ca suspectul este originar din Somalia si era cunoscut de serviciile de informatii, relateaza France Presse. Potrivit Reuters,…

- O persoana a fost injunghiata mortal intr-un atac „terorist” pe o strada din Melbourne, Australia, vineri. Alte doua persoane au fost ranite. Atacatorul a fost impușcat de polițiștii veniți la fața...

- Un barbat a fost victima atacului unui rechin in zona Cid Harbour din largul coastei nord-estice a Australiei, au anuntat luni serviciile de urgenta, citate de DPA. Serviciul de ambulanta din Queensland a precizat ca barbatul, cu varsta de circa 40 de ani, a suferit rani grave la maini si picioare,…