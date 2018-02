Stiri pe aceeasi tema

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Statul ofera pana la 10.000 de euro celor care vor sa isi schimbe masina in acest an, insa pentru a primi acesti bani, trebuie intrunite anumite conditii. Și in acest an, programele Rabla și Rabla Plus dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina sa solicite fonduri pentru inlocuirea…

- Sindicatul Democratic din Invațamant Arad, alaturi de alte astfel de entitați din țara, atrage atenția Guvernului Romaniei asupra multitudinii problemelor din invațamant, acutizate in ultima perioada si asupra faptului ca acestea au condus la nemulțumiri majore in randul angajaților din educație, membri…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , informeaza Romania…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Un candidat al partidului populist Mișcarea 5 Stele (M5S) la Latina, langa Roma, a ajuns in centrul atenției dupa ce s-a laudat pe o rețea de socializare ca a batut un roman. „E a treia oara cand am lovit un roman”, a spus Emanuele Dessi, care are șanse sa ajunga in Senatul italian, intr-o inregistrare.…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), Romania, suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului.

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Neagu Djuvara s-a stins astazi din viața la varsta de 101 ani. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Neagu Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul ei. Tocmai de aceea, decesul…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de…

- Alumil Rom Industry (ALU), companie care lucreaza in extrudarea aluminiului, a raportat pe bursa ca va furniza in decursul anului materii prime din aluminiu in valoare de 6,8 mil. euro, grupului actionarului majoritar. “Marti, 9 ianuarie, Alumil Rom Industry, in calitate de furnizor, a incheiat…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Departamentul American al Apararii a desemnat compania Raytheon Missile Co. din Tucson, Arizona, castigatoarea unei licitatii pentru furnizarea de rachete aer - aer de tip AMRAAM. Pana in ianuarie 2020, compania va furniza rachete in valoare de peste 630 de milioane de dolari. Conform Departamentului…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Anna, o tanara de 21 de ani care lucreaza ca escorta de lux in Germania și iși promoveaza serviciile pe unul dintre cele mai exclusiviste site-uri de profil din lume, Cinderella, susține ca a caștigat 9.000 de lire pe noapte (peste 10.000 de euro) de la un actor caștigator de Oscar . Intr-un interviu…

- Proiectele sociale nu reprezinta o prioritate pentru statul roman, iar acesta prefera sa le lase in seama organizatiilor non-profit. De ani de zile, asociatiile si fundatiile au inteles si acceptat ca, in lipsa statului roman, rolul lor este de a veni in sprijinul celor fara sanse, fara alta speranta…

- In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.

- Peste 90% dintre participanții la sondajul CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului fața de euro in urmatoarele 12 luni. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie ...

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pus astazi in vanzare pe Bursa de Valori București un pachet de obligațiuni in valoare de 500 mil. euro, parte a unui program total de un miliard de euro.

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Prezenta pe piața romaneasca inca din anul 1999, compania WIRQUIN Romania continua seria investițiilor majore in ceea ce privește producerea echipamentelor sanitare inovatoare. Compania are in plan, in anul 2018, sa construiasca cea mai moderna fabrica de instalații sanitare din țara. Proiectul va prinde…

- “Tranzactia arata ca exista lichiditate pe piata locala pentru proprietati imobiliare de mari dimensiuni.” Compania de consultanta imobiliara JLL a reprezentant Elbit Imaging in procesul de vanzare a pachetului de 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, contra…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- +1130 de unitati de profit au obtinut specialistii din comunitatea pariorilor din Romania in primele 11 luni ale anului curent. Orice persoana care a pariat pe pronosticurile tipsterilor PariuriX.com – care sunt disponibile in mod gratuit pe celebrul site de specialitate – in acest interval de timp,…

- O companie din Japonia va incepe sa plateasca o parte din salariile angajaților in moneda virtuala Bitcoin, pentru ca oamenii sa ințeleaga mai bine cum funcționeaza criptomonedele, a declarat un purtator de cuvant, citat de The Guardian. GMO Internet, care are mai multe afaceri în online, inclusiv…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Piata de evaluare din Romania a crescut in 2017 cu circa sapte procente fata de anul trecut, potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) "Pentru 2017, estimam o crestere a pietei evaluarilor de aproximativ 6-7%, pana in jurul valorii de 48 de milioane…

- Compania sud-africana de investitii în real estate NEPI Rockcastle deschide joi centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full-concept din regiune, dupa cum se arata în invitatia transmisa de reprezentantii companiei. Investitia în…

- Kika si Pepco, prezente si in Romania, se prabusesc la bursa de la Frankfurt cu 60% pe fondul unor nereguli contabile. Compania ce le detine pe amandoua pierde 8 miliarde de euro in cateva ore… Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in…

- Compania sud-africana de investitii în real estate NEPI Rockcastle deschide joi centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full-concept din regiune. Investitia în centrul comercial este de 40 de milioane de euro. Shopping City Râmnicu…

- Compania sud-africana de investitii in real estate NEPI Rockcastle deschide maine centrul comercial Shopping City Ramnicu Valcea, primul centru comercial full-concept din regiune, dupa cum se arata in invitatia transmisa de reprezentantii companiei. La evenimentul de inaugurare de maine…

- ♦ Vitruvian, un fond de investitii cu active de peste 5 miliarde de euro, a platit aproximativ 180 millioane de dolari pentru 30% din companie. Afacerea Bitdefender, controlata de familia de antreprenori Florin si Mariuca Talpes, care a ajuns in 16 ani cea mai ma­re companie de soft romaneasca…

- Sphera Franchise Group, care deține franciza Taco Bell pentru Romania, deschide, joi, cel de-al doilea restaurant din București al lanțului american de fast-food, in urma unei investiții de 350.000 de euro. Potrivit companiei, noul restaurant este amplasat la etajul al doilea al centrului comercial…

- Compania nationala de transport al gazelor Transgaz a semnat marti, in cadrul unei ceremonii la Palatul Victoria, contractele de executie a conductei BRUA, faza 1, de 479 km, de la Podisor pana la Recas. Lucrarile au fost impartite in trei loturi, astfel fiind semnate trei contracte. Pentru doua loturi,…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma explorarii Bainet.

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România. Compania a forat în Nord-Estul României, în zona Suceava EIV-1. Sondale…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas a anuntat oficial descoperirea unui important zacamant de gaz in Romania dupa ce a forat nord-estul tarii in zona Suceava EIV-1. Bursa din Londra pe care compania este listata a anuntat ca actiunile companiei au explodat si cu 40- in sedinta de tranzactionare dupa…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie ZF.ro.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in octombrie, fața de luna anterioara, pentru a cincea luna consecutiv, la valoarea de 43,4 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Declinul a fost cauzat de ambele componente ale indicatorului.…