Atac SUA, un nou bilanț. Trump: ”Toleranță zero” "Antisemitismul si persecutia evreilor reprezinta una dintre cele mai intunecate si mai josnice trasaturi din istoria omenirii", a declarat Trump la Indianapolis. "Nu trebuie sa existe nicio toleranta pentru antisemitism sau pentru orice forma de ura religioasa", a adaugat el. Potrivit unui nou bilant difuzat de media americane, cel putin 11 persoane au fost ucise in atacul armat produs sambata la o sinagoga din orasul Pittsburgh. La randul sau, vicepresedintele american Mike Pence a denuntat un atac impotriva libertatii religioase dupa atacul armat comis sambata intr-o sinagoga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

