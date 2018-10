Atac SUA. Macron, măsură de ultimă oră în Franța "Gandurile mele pentru victime si sprijinul meu pentru cei apropiati lor", a adaugat Macron in mesaj. Macron s-a aflat sambata la Istanbul, unde a participat la un summit consacrat crizei din Siria alaturi de liderii Turciei, Rusiei si Germaniei. Dupa atacul de la Pittsburgh, ministrul de interne francez, Christophe Castaner, a declarat ca a cerut prefectilor sa sporeasca masurile de supraveghere in jurul sinagogilor. "Am cerut prefectilor sa sporeasca vigilenta in jurul sinagogilor si a evenimentelor programate pentru acest weekend", a scris ministrul intr-un mesaj postat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat cu fermitate sambata actul de antisemitism comis la Pittsburgh, in Pennsylvania, nord-estul Statelor Unite, potrivit unui mesaj postat pe Twitter, relateaza AFP. "Gandurile mele pentru victime si sprijinul meu pentru cei apropiati lor", a adaugat…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, s-a intalnit sambata cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, inainte de summitul din Istanbul la care vor participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Turciei, pentru a discuta despre situația din Siria, relateaza CNN Turk preluat de mediafax. Intalnirea…

- Administrația de la Kremlin a transmis, joi, ca este alarmata de un raport recent al Ministerului Apararii din Rusia, conform caruia Statele Unite au coordonat un atac cu drone asupra unei baze militare rusești din Siria in luna ianuarie, relateaza Reuters.Atacul a vizat baza militara Hmeymim,…

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…

- Ministrul de Interne al SUA, Ryan Zinke a declarat ca armata americana ar putea organiza o blocada navala a Rusiei pentru a împiedica controlul acesteia asupra livrarilor de energie în Orientul Mijlociu, pentru a preveni situația care s-a întâmplat în Europa, potrivit…

- Țari precum Rusia, care utilizeaza sau inchid ochii la utilizarea armelor chimice, ar trebui sa fie conștiente de faptul ca pentru acest lucru vor trebui sa plateasca un preț, a scrie pe Twitter ministrul de externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt. Statele Unite ale Americii, miercuri, au anunțat ca…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.