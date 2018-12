Presedintele Emmanuel Macron si-a intrerupt o reuniune cu parlamentarii puterii care avea loc la Palatul Elysee in urma "evenimentelor intamplate la Strasbourg" si si-a exprimat dorinta ca ministrul de interne, Christophe Castaner, sa mearga la fata locului, a informat marti o sursa din cadrul presedintie, citata de AFP.



"Presedintele a fost informat in timp real despre evenimentele petrecute la Strasbourg. In consecinta, el a decis sa scurteze reuniunea in curs si si-a exprimat dorinta ca ministrul de interne sa se deplaseze la fata locului", potrivit Palatului Elysee.