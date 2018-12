Atac Strasbourg. Macron cere mobilizarea militarilor

''Sunt 500 de militari care, incepand de astazi, au venit pentru a completa dispozitivul 'Sentinelle' si 1.300, care, in zilele urmatoare, vor urma celor deja mobilizati'' pentru a asigura ''securizarea'' obiectivelor si ''a garanta securitatea francezilor'', a declarat Edouard Philippe intr-o alocutiune rostita la Ministerul de Interne.

Cu cateva zile inainte de sarbatorile de sfarsit de an, "obiectivul este de a permite securizarea locurilor in care are acces publicul", a mentionat premierul francez.

Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 12 au fost ranite marti seara…