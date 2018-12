Atac Strasbourg. Filmul prinderii lui Cherif Chekatt, povestit de ministrul de Interne

Suspectul a fost reperat in jurul orei locale 21.00 de o echipa a 'brigadei specializate de teren', in timp ce 'ratacea' pe strada. 'Ei au incercat sa-l aresteze, dar el s-a intors spre politisti si a inceput sa traga. Ei au ripostat imediat si l-au neutralizat pe atacator', a precizat Castaner in prefectura departamentului Bas-Rhin din Strasbourg. Ministrul de interne a precizat ca l-a informat pe presedintele Republicii, Emmanuel Macron, si pe prim-ministru, Edouard Philippe, precum si pe procurorul din Paris, Remy Heitz, 'care se deplaseaza la fata locului pentru a confirma identitatea suspectului'.