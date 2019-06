Stiri pe aceeasi tema

- Misiune dificila pentru polițiștii buzoieni. Ei trebuie sa dea de urma unui caruțas care a lovit o mașina parcata și s-a facut nevazut. Spre norocul proprietarului, intreg incidentul a fost surprins de o camera de supraveghere. Incindentul s-a petrecut pe o strada din Buzau la orele amiezii. Pe imaginile…

- Cațiva polițiști au anunțat ca se vor subordona noului șef al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Balan, numit de ministrul de Interne din Guvernul Sandu, Andrei Nastase potrivit unimedia.info.„Sunt surprins placut de curajul colegilor mei care au raspuns la apelul care a fost ieri…

- Un microbist care se deplasa cu masina catre meciul de fotbal dintre Chindia Targoviste si Metaloglobus, jucat, duminica, la Targoviste, a fost oprit de Politie si nu a fost lasat sa intre cu masina in centrul orasului fara sa spuna „parola” sau sa arate un „tichet”.

- Un copil de cinci ani a fost lasat de mama lui intr-o mașina, inchis alaturi de alți șase frați de-ai lui. Mama acestora a decis sa-i lase pe copii inchiși in mașina cat timp merge sa faca cumparaturile. Cei șapte copii au fost lasați in mașina de mama lor in parcarea unui centru comercial din Waldorf,…

- O politista din Iasi care a fost ranita grav intr-un accident rutier s-a plans, printr-o postare pe Facebook ce a devenit virala, de calitatea parcului auto folosit de Politie. Reprezentantii inspectoratului au reactionat si spun ca vor verifica cele relatate de politista.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, de 43 de ani, a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac la Sacele, in Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata a avut loc un grav accident rutier, ...

- „Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenintare cu moartea. Mesajul vine in contextul in care de trei saptamani public in mod constant informatii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Politie, institutie aflata in subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau…