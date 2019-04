Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a intrat cu masina in trecatori intr-o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi ''un act intentionat'', au anuntat autoritatile, relateaza CNN. In...

- Un japonez a devenit sambata primul navigator nevazator care a traversat fara oprire Oceanul Pacific la bordul unei barci cu vele, a informat presa japoneza, relateaza AFP. Mitsuhiro Iwamoto, in varsta de 52 de ani, a sosit sambata dimineata in portul Fukushima la bordul ambarcatiunii…

- Cel puțin 14 indivizi au fost arestați in urma unui atac armat, comis in noaptea de sambata spre duminica, in capitala daneza Copenhaga, relateaza site-ul de știri Euronews.com, potrivit Mediafax. Mai multe persoane au fost ranite, au informat autoritațile, adaugand ca atacul a avut loc la…

- UPDATE: Cel puțin trei persoane au murit și alte noua au fost ranite in urma atacului din Olanda, a precizat Jan van Zanen, primarul din Utrecht. Gokmen Tanis, un barbat de 37 de ani, de nationalitate turca, este cautat de politia olandeza, fiind considerat principalul suspect. Poliția din Utrecht a…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- Mai multe persoane au fost împușcate în cursul unui incident armat care a avut loc vineri în zona unei moschei în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, informeaza cotidianul NZ Herald, citat de Mediafax. Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoana a decedat, iar alte…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in nordul Californiei au provocat decesul unei persoane, in timp ce 2.000 de locuinte au fost inundate si zeci de mii de persoane au fost evacuate dupa iesirea din matca a unui rau, relateaza vineri EFE. Guvernatorul statului California,…

- Un rau a iesit din matca in urma precipitatiilor abundente si a inundat, miercuri, peste 2.000 de locuinte si sedii ale unor firme din nordul Californiei, intr-o regiune faimoasa pentru podgoriile sale, iar locuitorii unui oras au ramas complet izolati din cauza nivelului crescut al apelor revarsate,…