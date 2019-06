Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte doua persoane au fost ranite într-un atac armat în centrul orașului Darwin din Australia, relateaza The Guardian. Presupusul atacator a fost arestat. Incidentul a avut loc marți în jurul orei locale 18.00 (11.00, ora României).…

- UPDATEDoua corpuri care prezentau rani provocate de gloanțe au fost gasite in apropiere de intrarea in satția de metrou Novie Cheriomușki. Potrivit informațiilor preliminare, un barbat a deschis focul, ucigand un alt barbat, si apoi s-a sinucis”, a declarat sursa. Un echipaj de poliție…

- Patru persoane au fost ucise de gloante luni in trei locuri diferite din micul oras Penticton (vestul Canadei) si un suspect a fost plasat in arest, a anuntat politia federala care a vorbit despre un "incident tintit", relateaza AFP potrivit Agerpres "Am stabilit ca patru persoane au murit…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost raniți dupa ce au fost impușcați in timpul unei reuniuni de familie din Chicago, a informat Poliția, relateaza site-ul postului NBC News, potrivit Mediafax. Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 18.20, in cartierul West Englewood.…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Imagini accident mortal in urma cu putin timp. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav.foto Joi, in jurul pranzului, detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe Bulevardul Mihai Viteazul (zona Parcului Central) din municipiu.…

- Jan van Zanen, primarul din Utrecht, a anuntat ca cel putin trei persoane au murit in atacul dintr-un tramvai din oras si alte noua au fost ranite. Presa din Olanda a publicat imagini cu un cadavru pe pe asfalt, iar reporterii au informat ca cel putin 20 de persoane au fost internate. Politia din Utrecht…

- Cel putin opt persoane, printre care cinci copii, au fost impușcate mortal miercuri in urma unui atac armat la o scoala din orasul Suzano din sud-estul Braziliei, au anuntat autoritatile locale, citate de...