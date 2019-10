Stiri pe aceeasi tema

- Prima vaca obtinuta prin clonare din lume, botezata Kaga, a murit miercuri din cauze naturale la 21 de ani si trei luni la centrul de investigatii Ishikawa din Japonia, au anuntat surse guvernamentale citate de EFE. Kaga s-a nascut in iulie 1998 la Centrul de Cercetari pentru Bovine din Ishikawa in…

- Cifrele au fost facute publice azi chiar de catre Ambasada UK la București. Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, a afirmat azi, intr-o conferința la București ca una din prioritațile sale este strans legata de traficul de persoane și de sclavia moderna. 1 din 2 oameni din Europa Centrala…

- Trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre trei autoturisme, in zona localitatii Mircea Voda din judetul Constanta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara dirijat, pe un fir alternativ, pe DN22C Medgidia ndash; Cernavoda,…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident produs intre un autoturism si un autocamion.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 217 600 de metri, intre localitatile Calinesti si Tutulesti, judetul Valcea,…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 10.02, in localitatea Lazu, judetul Constanta, o persoana a fost injunghiata in zona toracica. Ulterior, s a injunghiat si agresorul, conform SAJ Constanta. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean Constanta de ambulanta SMURD Port si SMURD C.Ce…

- ai multe persoane au fost ucise și o persoana este in arest dupa ce un tip inarmat a intrat astazi Mall-ul Cielo Vista situat la granița cu Texas, vizavi de Juarez, Mexic, in El Paso, care are aproximativ 680.000 de rezidenți. Poliția a raspunsprin tragatori activi din mall, și sgt. Enrique Carrillo,…

- Bucuresti, 28 iul /Agerpres/ - Aproximativ 400 de persoane, printre care si numeroase femei imbracate in haine negre, participa duminica seara la o actiune de protest organizata in fata Ministerului de Interne. Actiunea feminista "Cade una, cadem toate!" a fost initiata, pe retelele de socializare in…

- Un baiat de 15 ani a fost impușcat, alaturi de un prieten de 20 de ani, in fața unui restaurant Mc Donald's din centrul orașului britanic Coventry. Atacul armat a avut loc aseara, in jurul orei 23.10. Cei doi au fost atacați de barbați necunoscuți, aflați pe o motocicleta, care au deschis focul in timp…