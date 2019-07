Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost gasit mort pe o strada din Ploiesti, la scurt timp dupa ce se externase din spital. Acesta era cunoscut cu afectiuni medicale grave. Politia a deschis o ancheta pentru moarte suspecta.

- Trei frați din Romania, membri ai unei grupari criminale din Ilford, Marea Britanie, au fost condamnați la 28 de ani de inchisoare, fiind gasiți vinovați de trafic de persoane și exploatare. Valentin Lupu, de 25 de ani, Grigore Lupu, de 39 de ani, și Alexandru Lupu, de 43 de ani, au fost condamnați,…

- Jurnalistul roman Marius Comper, acum stabilit in Anglia, a povestit ca s-a dus sa voteze la secția din Stratford (Londra), dar coada a inaintat atat de lent ca la ora 21.00, cand era aproape sa intre in secție, poliștii au inchis ușile, lasand afara mii de oameni furioși. „Nu am reușit sa votez, deși…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- Romanii sunt urmati de italieni si de polonezi. Aplicatiile pentru dreptul de sedere au inceput in luna octombrie a anului trecut si pot fi facute pana in iunie 2021, in cazul in care Brexitul va avea loc cu un acord. Ministerul de Interne de la Londra a anuntat ca 95 la suta dintre cei care au…

- Un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat in timp ce mergea pe strada, in Londra. Incidentul s-a petrecut la orele de varf pe strada Matthias din zona Stoke Newington, Londra. Poliția și un...

- Un barbat aflat la volanul unei masini a deschis focul in discoteca "Love Machine", din cartierul Prahan, din cel de-al doilea mare oras din tara. In urma incidentului, un barbat de 37 de ani a decedat din cauza ranilor suferite prin impuscare, iar mai multe persoane au fost ranite, intre…

- Focuri de arma s-au tras in Londra, dupa ce un barbat a lovit cu automobilul masina ambasadorului Ucrainei. Politistii au tras mai multe focuri si l-au arestat pe individ. Incidentul violent si totodata bizar s-a consumat in vestul Londrei, in parcarea din fata Ambasadei Ucrainei in Marea Britanie.…