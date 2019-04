Cinci persoane au fost ucise marti intr-un atac al rebelilor maoisti impotriva unui convoi electoral al partidului la putere in India, in statul Chhattisgarh, cu doua zile inainte de alegerile anticipate care vor avea loc in tara, a anuntat politia indiana, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

"Potrivit primelor noastre investigatii, cinci persoane au murit", a declarat seful politiei locale, P. Sundar Raj. "S-a produs o explozie puternica cauzata de un dispozitiv artizanal care a provocat un crater", a spus el.

