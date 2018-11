Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Statul Haiti a fost zguduit de un seism puternic sambata in jurul orelor 20:10 (duminica, 00:10 GMT), inregistrandu-se cel putin 10 morti si zeci de raniti, titreaza BBC. Sunt pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP. Astfel, autoritațile se așteapta…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…

- Un taifun a pus stapanire pe Filipine. Autoritatile au confirmat decesul a doi oameni, dar numarul victimelor ar putea creste. Din cauza ploilor s-au produs mai multe alunecari de teren, iar rafalele au doborat mai multi copaci si au lasta casele fara acoperisuri.

- Un elicopter militar s-a prabusit in urma cu scurt timp, in Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Autoritatile au descoperit cel putin 40 de militari afgani morti in incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul tarii, care a fost atacata de militantii talibani saptamana trecuta, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 81 raniti intr-un atentat sinucigas ce a vizat o moschee din estul Afganistanului. Atacatorii erau inarmati si aveau asupra lor centuri cu explozibil.