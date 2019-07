Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argentina și-a impușcat fosta iubita la o petrecere pentru pensionari care a avut loc in orașul Lincoln. Cei doi avusesera o relație in urma cu un an și se desparțisera de curand. Tragedia a avut loc in weekend. Oscar Ruben Otero, in varsta de 61 de ani, și-a facut apariția la o petrecere…

- Catalin a avut parte de un soc in momentul in care a ajuns acasa si a gasit totul intors cu susul in jos! Acum, din nou in platoul emisiunii "Acces Direct", face dezvaluiri cutremuratoare!

- Un fost militar din Brazilia a fost protagonistul unui tragedii in Brazilia. Acesta și-a omorat fosta iubita, dupa care a mers la o biserica unde a ucis alte trei persoane. Tragedia a avut loc in localitatea Paracatu, din Brazilia. Imediat dupa ce a comis crimele, barbatul a fost arestat. Criminalul…

- Un tanar a fost retinut de politisti dupa ce a intrat in casa peste fosta sa iubita și peste mama acesteia, și a amenințat ca le da foc. ”In data 17.04.2019, in jurul orei 20:40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de o tanara de 24 de ani, din comuna Rachitova, despre […] The…

- Politistii l au prins, miercuri, pe barbatul care si a omorat fosta concubina in zona depoului Garii de Nord din Timisoara, urmand ca acesta sa fie dus la audieri, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unor surse judiciare, suspectul a fost descoperit de politisti in aceeasi zona, dupa mai multe scotociri…

- Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda, s-a refugiat in munca dupa ce și-a pierdut membrii familiei. Acum 17 ani, soțul ei, Raymond, s-a sinucis, apoi fratele ei, David, și, acum doi ani, fiul ei in varsta de 28 de ani. Fiul cel mare al femeii, Andrew, 35 de ani, povestește ca mama lui s-a chinuit mulți…

- Un incident infiorator a avut loc chiar in centrul Bucureștiului. Un barbat de 30 de ani a mers la magazinul unde lucra fosta lui iubita, apoi a injunghiat-o. In timp ce femeia, mama a unei fetițe de patru ani, agoniza, acesta și-a luat viața.

- O nunta din China a fost stricata de un eveniment mai puțin obișnuit. Fosta iubita a mirelui a aparut imbracata in rochie de mireasa și a cazut in fața acestuia, rugandu-l sa se intoarca la ea. Evenimentul fericit s-a transformat intr-un circ total. In timp ce mirele incerca sa nu-și scape nevasta din…