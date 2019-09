Un atentat sinucigas revendicat de talibani, care a facut cel putin cinci morti, a avut loc luni seara in centrul capitalei afgane Kabul, la scurt timp dupa o intalnire intre presedintele Ashraf Ghani si emisarul american Zalmay Khalilzad dedicata proiectului de acord de pace cu insurgentii afgani, transmite AFP. Atacul a survenit intr-un moment in care la televiziunea afgana era difuzat un interviu cu Zalmay Khalilzad, in care acesta a vorbit despre un posibil viitor acord de pace cu talibanii. Atentatul, urmata de focuri de arma si explozia unei benzinarii cuprinse de flacari, s-a produs in…