Atac pe o stradă din Anglia! Un adolescent român a înjunghiat doi tineri Un adolescent roman a injunghiat doi tineri la Leeds, in Anglia si risca ani grei de inchisoare. Tanarul a fost arestat si un tribunal va stabili pentru ce infractiuni va fi judecat. Tanarul a atacat, sambata noaptea, cu un cutit doi tineri englezi. Prima sa victima, un barbat de 24 de ani, a fost jefuita dupa ce a fost lasata intr-o balta de sange. Patru ore mai tarziu, tanarul a mai atacat o persoana de 22 de ani cu lovituri de cutit exact cand scotea bani dintr-un bancomat. Romanul a fost arestat si va fi prezentat unui tribunal care va stabili infractiunile… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Un adolescent a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a urmarit o femeie de la un magazin unde isi facuse cumparaturile si a impins-o apoi violent pe strada pentru a-i putea fura portofelul.

- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, acuzat ca dupa un scandal in scoala in care invata prietena lui, in varsta de 14 ani, a injunghiat-o de fata cu mama fetei, a fost arestat preventiv. Adolescenta este internata in spital, in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…

- Un barbat din Braila a fost retinut pentru 24 de ore pentru tentativa de omor, dupa ce a injunghiat un tanar de 21 de ani, fapta produsa pe o strada principala din municipiul Braila, potrivit unui comunicat de presa remis luni de IPJ Braila. Un martor a sunat la 112 si a anuntat ca pe Calea Calarasilor…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- Barbatul in varsta de 21 de ani care și-a injunghiat concubina in tramvaiul 9 din Timișoara a primit mandat pentru o perioada de 30 de zile. The post Barbatul care a injunghiat o femeie, arestat appeared first on Renasterea banateana .

- Caz ca-n filme in Marea Britanie: un rus, fost agent dublu, e in spital, in stare grava, dupa ce a fost in contact cu o substanta necunoscuta. El a fost gasit inconstient, alaturi de o tanara, pe o banca, intr-un centru comercial din orasul englez Salsbury.

- Crima s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean din Slatina. Din primele informatii rezulta ca un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- O tanara din Galati a fost injunghiata in drum spre serviciu. Fata a fost atacata in plina strada de barbatul de care se despartise. Potrivit observatorulph.ro, surse din ancheta spun ca barbatul i-a aplicat femeii peste 15 lovituri de cutit in zona gatului, lasand-o fara suflare intr-o balta de…

- Sute de oameni au ramas peste noapte blocati in masini pe o autostrada din Scotia dupa ce caderi masive de zapada au provocat haos in Marea Britanie, scrie The Guardian conform News.ro . Serviciile de urgenta au aprovizionat oamenii cu apa si combustibil in timp ce incercau sa elibereze drumurile de…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- La minus sase grade, duminica, 25 februarie, ignorand gerul si ninsoarea, si Valcea s-a alaturat protestelor organizate in intreaga tara, pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie si a statului de drept. Chiar daca in Scuarul Revolutiei, de la Tribunal, nu au iesit sa manifesteze mai mult de…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Cilnic, judetul Alba, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Inculpatul a injunghiat o alta persoana in urma unui scandal provocat pe fondul consumului de alcool.

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Un barbat, de 31 de ani, din Targu Jiu, a ajuns aseara in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiu, dupa ce a fost injunghiat in piept cu un cutit. Autorul agresiunii este un tanar, de 22 de ani, din Targu Jiu. Cei doi consumasera impreuna bauturi alcoolice la locuința agresorului,…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- La Curtea de Apel Pitesti a inceput procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic.

- Un adolescent de 17 ani a decis sa se razbune pe doi tineri care il atacasera cu un topor si i-a lovit de mai multe ori cu un briceag. Judecatorii nu il considera un pericol social si l-au plasat sub control judiciar.

- Un roman sosit de cateva saptamani la munca, in Anglia, risca sa stea pana la 20 de ani in spatele gratiilor in regat, dupa ce fost gasit vinovat de tentativa de omor. Victima lui Gheorghe Mihai, 38 de ani, este cumnata lui. Barbatul isi afla pedeapsa pe 12 martie, dupa ce instanta va cantari toate…

- Barbatul care a injunghiat un adolescent intr-un autobuz din Iași pentru ca manca semințe are 46 de ani și nu a mai avut antecedente penale. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, scrie Ziarul de Iași.

- Tanarul retinut pentru uciderea unui barbat, gasit injunghiat cu peste 20 de lovituri de cutit si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, marti, pentru o perioada de 30 de zile. Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea Parchetului, un mandat de…

- Un pusti in varsta de 15 ani din cartierul Pacuret a fost injunghiat cu un cutit in piept pentru ca scuipa seminte intr-un mijloc de transport in comun. Faptul a avut loc in jurul orei 18 intre statiile Moara de Foc si Petru Poni din Pacurari. Tanarul se afla cu un grup mai mare de copii. La un moment…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Un tanar de 24 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, din judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un rival. Abominabila fapta a fost surprinsa de catre o camera de supraveghere.

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Taner…

- Zvonurile aparute in cursul zilei in presa din Anglia au devenit realitate in aceasta seara: Nottingham Forrest, locul 15 in Championship, l-a imprumutat pe Costel Pantilimon de la Watford. Romanul a revenit marți la Watford dupa imprumutul la Deportivo La Coruna, dar oficialii echipei au luat decizia…

- Un tinar in virsta de 19 ani originar din raionul Hincesti, a fost retinut de oamenii legii, pentru ca ar fi atacat o doamna, deposedind-o de bunuri materiale. Incidentul a avut loc in seara zilei de 5 ianuarie curent, pe strada Kiev, cind individul aplicind violenta nepericuloasa a atacat o femeie…

- Un barbat de 42 de ani care deruleaza mai multe afaceri in domeniul imobiliar in Iasi a fost arestat preventiv in cazul agresarii politistului de la Directia de Operatiuni Speciale a Politiei. Decizia a fost luata luni seara, tarziu, de magistratii din Iasi.

- Scene șocante, luni seara, in municipiul Buzau. Doi tineri și-au imparțit pumni și picioare pana cand au cazut la pamant, fiind nevoie de intervenția ambulanței care sa ii stabilizeze și sa-i duca de urgența la spital. Nu este exclus ca cei doi sa se fi aflat in stare de ebrietate sau sub influența…

- La acest sfarsit de saptamana, un echipaj de Jandarmerie aflat intr-o actiune de patrulare in municipiul Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu B-dul Decebal, a surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care si-a injunghiat mortal sotia, directoare a unei gradinite private din Sectorul 2 al Capitalei.

- Tanarul din comuna Modelu, suspectat de injunghiere unui barbat din Calarasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Calarasi a dispus joi, 25 ianuarie, trimiterea dupa gratii a agresorului d ela stadion.

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Victor Spirescu, primul român care "a invadat" Regatul Unit în 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, locuia într-o vila luxoasa din comitatul Buckinghamshire.

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Operativitatea cu care au actionat politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare a dus la identificarea a patru tineri, la scurt timp dupa ce au incercat sa sustraga prin violenta telefonul unui baimarean.

- Barbatul era obligat sa pastreze o distanta de 300 de metri fata de sotie si nu mai avea voie sa aiba nicio legatura cu aceasta. Nu a respectat hotararea instantei si a mers la locuinta femeii, unde a provocat un scandal si a devenit violent. Pentru fapta lui, a fost retinut pentru 24 de ore,…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat cu cutitul, in zona cefei si a spatelui, de catre un adolescent. Altercatia a avut loc in noaptea de Revelion, si s-a produs pe fondul geloziei.