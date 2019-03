Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui accident petrecut pe Valea Oltului, joi dupa-amiaza, la iesire din defileu, in Valcea, o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. In eveniment au fost implicate trei autoturisme si un camion. Patru copii aflati intr-una din masini au scapat ca printr-o minune.

- Ce urme au lasat represiunile comuniste asupra popoarelor din fosta URSS, de unde vine indiferența tot mai accentuata fața de ce-a fost teroarea stalinista si de ce acum – la peste șase decenii de la moartea lui Iosif Stalin - se fac auzite tot mai mult indemnuri de a gasi indreptațire pentru acele…

- Un barbat și-a luat copilul in varsta de doar cinci ani cu el la locul de munca. L-a lasat un pic nesupraveghat și micuțul a murit. Copilul a cazut intr-un bazin cu apa și s-a inecat. Tragedia s-a produs ieri, in localitatea Slobozia, din raionul Ștefan Voda, din Republica Moldova, a anunțat publika.md.…

- Furt cu nabadai in orasul Vladikavkaz din Osetia de Nord. Un barbat si-a rapit aleasa inimii, dar in timp ce o ducea in brate spre masina a scapat-o de doua ori. Totul s-a intamplat sub privirile a zeci de trecatori.

- Explozia, care s-a produs luni si despre care se crede ca a fost cauzata de o scurgere de gaze, a afectat 48 de apartamente dintr-o cladire de 10 etaje din orasul industrial Magnitogorsk din sudul Uralilor, informeaza Agerpres. Cel putin sapte persoane au murit, iar 36 erau in continuare…

- Soferita, in varsta de 19 ani, conducea un BMW pe DN 56. La un moment dat a pierdut controlul masinii, a lovit un cap de pod, a trecut prin portile unei gospodarii si a ajuns cu vehiculul direct pe casa. Proprietarii au iesit disperati cand au auzit bubuitura puternica si au sunat la 112. Oamenilor…

- Un șofer din Alba a fost la un pas sa spulbere doua persoane pe trecerea de pietoni, din Florești, din dreptul Metro.Șoferul din Alba mergea dinspre Cluj-Napoca spre Florești și nu a franat deloc la trecerea de pietoni. Problema este ca și cel care filma l-a șicanat și a pornit faza lunga in timp ce…