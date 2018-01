Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut au fost inregistrate un numar de 9.975 operatiuni vamale de export si punere in libera circulatie, reprezentand o crestere de 125%, fata de aceeasi perioada a anului 2016 Acelasi raport releva ca valoarea statistica a marfurilor exportate a avut o crestere de 137%. Cele mai…

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Fara echipa de mai bine de un an, tehnciianul Liviu Ciobotariu (46 de ani) va reveni in antrenorat incepand cu 2018. Fostul tehnician al lui Dinamo a semnat cu Al Taee, formație din liga secunda din Arabia Saudita. Al Taee se afla pe locul trei in liga secunda din Arabia Saudita și are ca obiectiv…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE.

- Iranul a catalogat, miercuri, drept "neintemeiate" acuzatiile din partea Statelor Unite si a Arabiei Saudite potrivit carora a furnizat racheta lansata marti de catre rebelii huthi din Yemen inspre capitala saudita Riad, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al ministerului…

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din regat. "Toate autorizatiile guvernamentale" sunt in vigoare, a dat asigurari…

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- La Geneva au inceput consultari intre SUA si Rusia pe tema Tratatului privind Fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF). SUA au avertizat Rusia ca vor incepe sa dezvolte noi rachete nucleare, daca Moscova nu se va conforma tratatului, pe care o acuza ca il incalca.

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat dupa ce ambasadorul SUA, Hans Klemm, a lansat un avertisment autoritaților de la București, pe fondul discuțiilor despre modificarea legilor Justiției.„Aoleooo, ințeleg ca unii sunt convinși ca daca procurorul Portocala…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat ca au tras o racheta de croaziera în direcția unei centrale nucleare aflate în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost facut duminica de rebeli pe site-ul serviciului lor de televiziune, fara sa fie furnizata vreo dovada a atacului…

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat ca au tras o racheta de croaziera in direcția unei centrale nucleare aflate in Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite (EAU), relateaza duminica agenția Reuters. Anunțul a fost facut de rebeli pe site-ul serviciului lor de televiziune duminica, fara…

- Vineri a avut loc, la Moscova - Palatul de Stat Kremlin, tragerea la sorti a grupelor de la Campionatul Mondial de fotbal din 2018. Portugalia si Spania fac parte din aceeasi grupa, in timp ce Rusia, tara gazda, a avut parte de o grupa cel putin accesibila - alaturi de Arabia Saudita, Egipt si Uruguay.

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca și-a îndeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune în raza sa de acțiune "întreg continentul american", relateaza AFP.

- Dupa ce l-a primit la Soci pe Bashar al-Assad, liderul sirian supranumit „Macelarul din Damasc“, Vladimir Putin i-a primit ieri, în același oraș, pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, si pe cel iranian, Hassan Rohani, într-o întâlnire pe tema Siriei.…

- Plenul Senatului va dezbate și vota luni, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achiziționa șapte sisteme de rachete sol-aer Patriot. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Senat a inclus luni…

- Yemen este o țara care s-ar putea confrunta cu cea mai mare foamete din ultima jumatate de secol. Arabia Saudita, care a izolat Yemenul la inceputul lunii, imediat dupa ce Ryadul a fost atacat cu o racheta balistica, redeschide acum porturile și aeroporturile pentru ajutoarele

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, da asigurari ca sistemul Patriot va fi achizitionat pana la sfarsitul anului. Precizarea lui Fifor vine dupa ce senatorii PSD si ALDE din Comisia de aparare au lipsit de la sedinta unde proiectul referitor la achizitia sistemului de rachete ar fi trebuit sa primeasca…

- Arabia Saudita renunta la blocada impusa Yemenului din cauza criticilor internationale. Anuntul a fost facut in urma criticilor primite din partea comunitatii internationale, inclusiv a Natiunilor Unite si a 20 de organizatii umanitare, care au declarat ca decizia Arabiei Saudite va afecta milioane…

- Arabia Saudita si Kuwaitul si-au indemnat cetatenii sa evite calatoriile in Liban. Cei care se afla deja in aceasta tara au fost sfatuiti sa plece urgent, scrie Mediafax. Tensiunile Arabiei Saudite cu Yemenul si Libanul - in contextul confruntarii generale dintre Arabia Saudita și Iran - s-au amplificat…

- Presedintele Frantei Emanuel Macron face o vizita in Arabia Saudita, urmand sa puna accent pe importanta stabilitatii in Liban, transmite BBC. Vizita are loc dupa ce premierul libanez Saad Hariri a demisionaT, regimul de la Riad afirmand ca se teme pentru viata sa, ceea ce a generat susPiciuni legate…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat ca în cazul în care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar în Yemen aceasta va provoca „cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de…

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate in Arabia Saudita in cadrul unor epurari anticorupție fara precedent intreprinse recent de acest regat, care a vizat inclusiv prinți și miniștri, a anunțat joi, intr-un comunicat, procurorul general al țarii, informeaza AFP. "Un numar total…

- In acest sezon, Al Fayha are o singura victorie in 9 meciuri si se afla in zona retrogradarii, la doar doua puncte peste primul loc care duce direct in liga secunda. Echipa din Arabia Saudita n-a mai castigat de patru etape si ultimul rezultat, 1-1 cu Al Ahli, i-a fost fatal lui Costel Galca.Antrenorul…

- Relatiile dintre Arabia Saudita si Iran, cel mai mari puteri regionale care sustin parti beligerante diferite in mai multe conflicte din Orientul Mijlociu – Siria, Yeman, Liban- s-au deteriorat ingrijorator.

- Prințul Mansour ben Moqren, viceguvernatorul provinciei Assir, a murit, duminica, intr-un accident de elicopter in sudul Arabiei Saudite, aproape de granita cu Yemenul, a indicat televiziunea saudita de stat Al-Ikhbariya. Anunțul morții lui Mansour ben Moqren a fost facut la o zi dupa epurarile fara…

- Coalitia militara sub comandament saudit a inchis luni toate frontierele Yemenului - aeriana, maritima si terestra -, acuzand Iranul ca se afla in spatele transferurilor de arme si al unui tir de racheta al rebelilor houthi asupra Riadului, care "ar putea echivala cu un act de razboi", transmite…

- Zece printi si zeci de fosti ministri au fost arestati sambata in Arabia Saudita la decizia unei comisii anticoruptie, a anuntat canalul de televiziune prin satelit Al-Arabiya, cu capital saudit, relateaza AFP. "Zece printi si zeci de fosti ministri arestati in Arabia Saudita", a scris pe Twitter…

- Arabia Saudita a interceptat si distrus sâmbata o racheta balistica, lansata din Yemen, la nord-est de capitala Riad, a informat postul local de televiziune Al Arabiya, citat de AFP si Reuters. Canalul de televiziune El-Akhbariya a anuntat ca racheta a fost doborâta la nord…

- O explozie puternica s-a auzit sâmbata seara, în zona aeroportului international King Khaled, din Riad capitala Arabiei Saudite. Racheta care a avut ca tinta aeroportul a fost trasa dinspre Yemen si se pare ca ar fi fost interceptata de apararea anti-racheta saudita.…

- Racheta care a avut ca tinta aeroportul a fost trasa dinspre Yemen si se pare ca ar fi fost interceptata de apararea anti-racheta saudita. Totusi, fragmente din ea au cazut in apropierea pistei de rulare a aeroportului. Se presupune ca racheta a fost lansata de catre rebelii houthi, care zilele…

- "La 31 octombrie, submarinul Veliki Novgorod a lansat o salva de trei rachete de croaziera Kalibr din estul Marii Mediterane impotriva unor ținte importante ale Statului Islamic in regiunea Deir Ezzor", a afirmat intr-un comunicat Ministerul Apararii rus, citat de agențiile de presa moscovite.Aceste…

- Un raport intocmit de Centrul Soufan arata ca intoarcerea in tarile lor de origine a cel putin 5.600 de jihadisti care locuiesc in zone aflate sub controlul gruparii Statul Islamic in Irak si in Siria reprezinta o “provocare la adresa securitatii”, transmite AFP. ”Pana in prezent, cel putin 5.600 de…

- Cele 7 sisteme de rachete sol-aer Patriot, pe care România urmeaza sa le achizitioneze de la Guvernul SUA, începând cu anul 2017, costa 3,9 miliarde USD, fara TVA, iar plata urmeaza a se face înaintea livrarilor, potrivit unui

- Aproape 400 de structuri din piatra care dateaza de mii de ani au fost descoperite cu ajutorul imaginilor din satelit in Peninsula Arabica, iar multe dintre acestea, care par a fi ziduri, se afla intr-o zona cu conuri vulcanice inactive.

- Companiile Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) din Arabia Saudita si Al Dahra din Emiratele Arabe Unite vor investi cinci miliarde de riyali (1,33 miliarde de dolari) in sectorul agricol din regiunea Marii Negre, a declarat, miercuri, directorul general de la SALIC, Abdullah…

- Rebelii Houthi din Yemen au lansat o racheta balistica asupra unei tinte militare din sud-vestul Arabiei Saudite, provocand pierderi insemnate de vieti omenesti in randul fortelor saudite, potrivit unor surse militare, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit zf.ro. Racheta Qaher-M2 ar fi lovit…

- Doua garzi saudite au fost ucise si alte trei ranite, sambata, de un barbat care a deschis focul asupra lor dupa ce s-a apropiat cu masina de portile palatului regal din Jeddah, a anuntat Ministerul de Interne al Arabiei Saudite, conform Reuters.Garzile regale l-au omorat pe atacator, identificat…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea sistemului antiracheta THAAD catre Arabia Saudita, deschizand astfel calea catre o tranzactie in valoare de 15 miliarde de dolari. Riad intentioneaza sa cumpere 44 de lansatoare de rachete si 360 de rachete, precum si statiile de control si radarele…

