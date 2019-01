Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat si lider local al partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost grav ranit intr-un atac ''motivat politic'' comis de mai multe persoane la Bremen, au declarat marti surse din cadrul formatiunii politice si politiei, relateaza AFP. Politia din Bremen,…

- Politia din Germania a retinut marti un barbat german sub suspiciunea ca a intrat cu masina intr-o multime de oameni in orasul Bottrop din nord-vestul tarii, ranind patru persoane, autoritatile fiind de parere ca foarte probabil a fost vorba de un atac xenofob, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Germania, Italia, Olanda si Belgia au intreprins razii ample in randul membrilor mafiei 'Ndrangheta, considerata cea mai puternica grupare infractionala italiana, relateaza miercuri agentia dpa preluata de Agerpres. Potrivit biroului Politiei judiciare federale (BKA) din Germania,…

- Politia israeliana a transmis joi, la capatul unei lungi anchete, ca detine probe privind implicarea lui David Shimron, avocatul premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de coruptie si de spalare de bani, relateaza AFP preluata de Agerppres Dosarul vizeaza suspiciuni privind presupuse…

- Alerta in familia unui important membru PSD. Locuința acestuia a fost sparta de hoți.Locuința din Giurgiu a senatorului Niculae Badalau a fost sparta, in noaptea de vineri spre sambata, de hoți. ”Eram toți acasa, dormeam. Nu i-am prins”, spune Badalau. Senatorul Niculae Badalau a declarat,…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei in gara din Koln, in urma unui asalt in timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters.