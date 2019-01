Atac masiv cu rachete în Marea Neagră. Manevre de luptă în largul coastelor ruseşti 'In cadrul unor aplicatii care fac parte din planul de pregatire (pe acest an), militarii unitatilor de aparare aeriana din cadrul Districtului militar Sud, disclocate in regiunea Krasnodar, au respins cu succes un atac masiv cu rachete din partea unui inamic conventional', mentioneaza comunicatul. 'Baterii de S-400 Triumf - cu o raza de interceptare a tintelor aeriene de 400 de km la o inaltime de pana la 30 de km - au simulat actiuni de detectare si urmarire a tintelor unui inamic imaginar si au efectuat lansari electronice de rachete pentru distrugerea lor', conform aceluiasi text. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

