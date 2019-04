Atac MASIV cu rachete, au fost lovite multe ţinte. Se aşteaptă reacţia Iranului Potrivit surselor citate de agenția de știri SANA și televiziunea de stat siriana, aviația israeliana a vizat "una dintre pozițiile militare din zona orașului Masyaf". Agenția SANA a relatat ca unele rachete au fost doborate inainte de a ajunge la ținta, insa cateva cladiri au suferit pagube, iar trei militari au fost raniți. Israelul, preocupat de prezența tot mai puternica a Iranului in Siria, a efectuat mai multe atacuri aeriene și cu rachete in cursul conflictului civil sirian, vizand in special transporturi de armament iranian spre miscarea siita libaneza Hezbollah, dar și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

