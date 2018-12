Atac mănăstire. Cinci călugări răniți In jurul orei 13.30 (12.30 GMT), doi suspecti i-au atacat pe calugari, apoi i-au legat si retinut timp de cateva ore in biserica din Floridsdorf, nordul capitalei Viena, dupa care au fugit, potrivit unui comunicat al politiei. Victimele au fost gasite de politie in jurul orei16.17. "Din cate stim, cel putin unul dintre suspecti a cerut bani lichizi si obiecte de valoare. Motivul exact al atacului nu este inca cunoscut. Dar excludem orice caracter terorist", a declarat politia, care a declansat o ampla operatiune de cautare pentru a-i gasi pe cei doi suspecti. VEZI ȘI Geoana a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

