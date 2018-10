Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au anuntat miercuri ca exista suficiente indicii care sugereaza ca sirianul care a aruncat luni o sticla incendiara intr-un restaurant fast food din gara din Koln (vestul Germaniei), ranind doua persoane, printre care o fata de 14 ani, si apoi a luat ostatica o femeie intr-o farmacie,…

- Germania isi va incheia in 2019 misiunile de recunoastere si de reincarcare cu combustibil din aer, care fac parte din operatiunile coordonate de SUA impotriva ISIS in Irak si Siria, conform unei decizii a Guvernului, scrie Reuters.Germania a coordonat putine actiuni militare externe dupa…

- Militarii germani sunt implicati in lupta impotriva gruparii Stat Islamic atat in Siria, cat si in Irak, de la o baza militara situata in Iordania. De asemenea, ei consiliaza guvernul irakian.Initial, un mandat pentru o noua prelungire a prezentei militare germane in cele doua tari era…

- Un moldovean, cautat de autoritațile din Germania, a fost reținut la vama Albița din Romania. Moldoveanul, in varsta de 31 de ani, se afla in urmarire internaționala pentru infracțiuni contra proprietații, savarșite pe teritoriul Germaniei.

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, si-a indemnat sustinatorii sa continue "jihadul" intr-un mesaj difuzat miercuri pe reteaua sociala Telegram de conturi pro-SI, prima inregistrare care ii este atribuita dupa aproape un an, relateaza AFP preluat de agerpres. Mesajul sau,…

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…

- Atentat cu bomba biologica dejucat in Germania de autoritațile care au arestat o femeie, soția presupusului atacator, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Femeia de 42 de ani, care este casatorita cu cetațeanul tunisian suspectat de planuirea unui atac biologic, a fost arestata pentru…

- Autoritatile turce au retinut-o pe sotia lui Abu Omar al-Shishani, fost ''ministru de razboi'' al gruparii Stat Islamic ucis in lupta in urma cu doi ani, arestare survenita la Istanbul in cadrul unei operatiuni antiteroriste in aceasta luna, a anuntat joi seara politia turca, citata…