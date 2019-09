Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc sambata la pranz, la iesire din municipiul Falticeni spre Roman. Un sofer a patruns cu autoturismul pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autocamion, in urma impactului puternic ambele autovehicule fiind proiectate in afara partii carosabile. ...

- Doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind preluata de un elicopter SMURD si transportata la un spital din Craiova, dupa ce s-au rasturnat, duminica seara, cu autoturismul intr-o rapa de pe marginea drumului care duce catre statiunea Varful lui Roman, din orasul Horezu, au anuntat reprezentantii…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a injunghiat fosta nevasta, o femeie de 25 de ani, cu o șurubelnița și a dat-o cu capul de pamant intr-o parcare din Dusseldorf, Germania. Incidentul a avut loc pe 23 august, iar femeia a scapat cu viața doar pentru ca martorii au sarit imediat in apararea ei, a informat…

- Vasile Nistor, un roman in varsta de 47 de ani, stabilit in Italia, a facut prapad in localitatea Torri di Quartesolo, din provincia Vicenza. Cand a dat cu ochii de fosta iubita, ospatarița la localul „The Big”, Nistor a innebunit, a notat rotalianul.com. El nu s-a oprit aici, ci a aruncat in toate…

- O fetita in virsta de 10 ani a fost salvata de mama ei dintr-o masina in flacari, marti, 16 iulie. Pompierii nemteni au fost sesizati, marti, in jurul orei 13.40, ca un autoturism a luat foc intr-un garaj aflat pe strada Toma Stelian din municipiul Roman. Cind s-au deplasat la fata locului, salvatorii…

- Tanarul de 32 de ani din Nadab care si-a injunghiat fosta iubita in timp ce fata dansa live, pe Facebook, dar si pe fratele acesteia, a incercat sa se sinucida cu un cearceaf in camera sa de detenție din arestul IPJ Arad. Polițiștii l-au descoperit pe barbat cand efectuat verificarea de rutina a celulelor.…

- Primarul comunei Crangurile, Costin Banu a fost atacat seara trecuta de mai multe persoane din localitate care au distrus mașina Post-ul DAMBOVIȚA: Edilul unei comune atacat in mașina primariei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier soldat cu un deces a avut loc in urma cu putin timp, simbata, 29 iunie, la Humulestii Noi. Un autoturism a intrat intr-un copac, iar soferul a ramas blocat in masina. “Accident rutier pe DN 15C in Humulestii Noi, orasul Tirgu Neamt. O masina a intrat intr-un copac si soferul a ramas…