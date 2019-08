Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 45 de ani din Drobeta Turnu Severin a murit dupa ce a fost atacata și lovita de mai multe ori in cap cu un topor, pe strada. Tregedia a avut loc joi dimineața, cand femeia a fost atacata pe strada de persoane necunoscute, care au lovit-o de mai multe ori cu un topor. In urma ranilor…

- Judecatoria Constanta a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care un tanar de 22 de ani, din Constanta, este acuzat de producerea unui accident rutier mortal de pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic judetul Constanta , eveniment rutier in urma caruia doi tineri au decedat. Cauza se va…

- O femeie de 70 ani din Galati a murit, luni seara, la spital, dupa ce, in urma cu doua zile, a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tanar de 20 ani, informeaza, marti, surse judiciare, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, in parcul din Faget – un barbat a fost ucis, iar soția acestuia grav ranita. Conform primelor informații, aceștia au fost atacați de un barbat de 33 de ani, din localitatea Bichigi. Nu este clar care a fost motivul atacului, agresorul luand una dintre bicicletele…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…

- O crima oribila a ingrozit aseara orasul Bragadiru, langa Bucuresti. O tanara de 30 de ani a fost descoperita moarta in casa. Fusese injunghiata de noua ori cu cutitul. Cel care ar fi gasit-o, un tanar care ii scosese cainele la plimbare, a devenit si principalul suspect, spun surse din ancheta. Deocamdata…

- O persoana in varsta de 71 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN13E, pe raza localitatii Barcani. Traficul a fost blocat in urma accidentului. "Din primele informatii, o femeie de 71 de ani a fost lovita de un autoturism, aceasta pierzandu-si viata in urma impactului.…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de un automobil de marca BMW în timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc în aceasta dimineața, în jurul orei 08:11, în proximitatea Policlinicii Oncologice, de pe strada Grenoble, din cartierul Telecentru al capitalei …