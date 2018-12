Stiri pe aceeasi tema

- O ampla operatiune de politie a fost lansata in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma presupusului autor al atacului terorist comis marti seara in acest oras din estul Frantei.

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua...

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile...

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile, relateaza AFP.Numeroase vehicule ale politiei au fost dispuse perpendicular pe…

- O importanta operațiune a poliției, la care participa și trupele speciale Raid, este in curs joi dupa-amiaza in cartierul Neudorf, unde urma lui Cherif Chekatt, prezumtivul autor al atentatului de la Targul de Craciun, s-a pierdut in urma cu doua zile, scrie AFP.

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile, relateaza AFP. Numeroase vehicule ale politiei au fost dispuse perpendicular…

- Suspectul a fost identificat. Chérif Chekatt este numele principalului suspect în cazul atacului armat. Sute de polițiști au participat la operațiunea de cautare a acestuia în urma incidentului din Strasbourg din estul Franței. UPDATE: Atacatorul ar fi reușit sa scape…

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner.