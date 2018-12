O a cincea persoana din anturajul lui Cherif Chekatt, presupusul autor al atentatului de la Strasbourg, a fost plasata joi in arest preventiv, au anuntat surse din cadrul parchetului din Paris, relateaza AFP.



Barbatul retinut face parte din anturajul suspectului cautat in continuare de politie, dar nu este membru al familiei lui, a precizat sursa citata. El a fost arestat la Strasbourg.



Parintii lui Cherif Chekatt si doi dintre fratii sai au fost retinuti in noaptea de marti spre miercuri. Ei se afla in continuare in arestul politiei.



In acelasi timp, o importanta…